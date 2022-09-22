Yeşilçam'ın yakışıklısı Sertan Acar şimdi ne yapıyor? Yıllar içindeki değişimi şaşırttı
Yeşilçam'da bir dönem fırtınalar estiren Sertan Acar, kariyerinin zirvesindeyken sinemaya veda etmişti. Diş hekimliğinden emekli olan oyuncunun son hali görenleri şaşırtıyor.
1970'li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte rol alan Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar, 8 filmde oynadıktan sonra hayali olan hekimliği yapabilmek için kariyerinin zirvesinde sinemaya veda etti. Şimdilerde şehrin karmaşasından uzak, doğa ile baş başa olan 74 yaşındaki Sertan Acar'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor.
Cüneyt Arkın ile Battalgazi filminde rol alan ve Battalgazi'nin oğlunu oynayan Sertan Acar, Ayşecik filmleri ile de sevilmişti. Diş hekimliği için sinemayı bırakan Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar, şimdi Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hayvanlar ve doğayla iç içe yaşıyor.
Daha sonra Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe’ye taşınan Acar, burada kendisini doğaya bıraktı. Acar, kurduğu otelde insanları misafir etmenin yanı sıra, burada çeşitli hayvanların bakımını yapıyor.
Havanın güzel olduğu zamanlarda ise teknesiyle birlikte denize açılan Acar, hobi olarak balıkçılıkla ilgileniyor. Sertan Acar ve eşi Meral Acar, şöminenin karşısında kahvelerini yudumlayıp sohbet ederek, hayvanlarla ve doğayla iç içe yaşıyor.