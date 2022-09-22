Yeşilçam'ın yakışıklısı Sertan Acar şimdi ne yapıyor? Yıllar içindeki değişimi şaşırttı

1970'li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte rol alan Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar, 8 filmde oynadıktan sonra hayali olan hekimliği yapabilmek için kariyerinin zirvesinde sinemaya veda etti. Şimdilerde şehrin karmaşasından uzak, doğa ile baş başa olan 74 yaşındaki Sertan Acar'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor.