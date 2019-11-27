Yeşim Ceren Bozoğlu'nun cesur pozları sosyal medyayı salladı
O Hayat Benim dizisindeki kilolu halinden eser kalmayan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor.
O Hayat Benim dizisinin ünlü oyuncusu Yeşim Ceren Bozoğlu son paylaşımlarıyla gündem oldu. 45 yaşında olan başarılı oyuncu bir dönem 110 kiloya kadar çıkmış ve bunalıma girdiğini itiraf etmişti. O Hayat Benim'e veda ettikten sonra bir dönem boşta kaldığını söyleyen ünlü oyuncu ani bir kararla değişmeye karar vermiş ve 2016 yılında mide ameliyatı olmuştu.
Kısa süre sonra hızla kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, şimdi 52 kiloya kadar düştü son hali ise sosyal medyada çok konuşuldu. Uzun süredir ekranda yer almayan oyuncu son paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Fileli çorapları ile seksi pozlar veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaşımları takipçileri tarafından çok erotik bulundu. Oyuncunun bu pozları instagram takipçilerini ikiye böldü.