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  3. 27 Kasım 2019 14:10

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun cesur pozları sosyal medyayı salladı

O Hayat Benim dizisindeki kilolu halinden eser kalmayan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun cesur pozları sosyal medyayı salladı

O Hayat Benim dizisinin ünlü oyuncusu Yeşim Ceren Bozoğlu son paylaşımlarıyla gündem oldu. 45 yaşında olan başarılı oyuncu bir dönem 110 kiloya kadar çıkmış ve bunalıma girdiğini itiraf etmişti. O Hayat Benim'e veda ettikten sonra bir dönem boşta kaldığını söyleyen ünlü oyuncu ani bir kararla değişmeye karar vermiş ve 2016 yılında mide ameliyatı olmuştu.

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Yeşim Ceren Bozoğlu'nun cesur pozları sosyal medyayı salladı


Kısa süre sonra hızla kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, şimdi 52 kiloya kadar düştü son hali ise sosyal medyada çok konuşuldu. Uzun süredir ekranda yer almayan oyuncu son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Yeşim Ceren Bozoğlu'nun cesur pozları sosyal medyayı salladı

Fileli çorapları ile seksi pozlar veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaşımları takipçileri tarafından çok erotik bulundu. Oyuncunun bu pozları instagram takipçilerini ikiye böldü.

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Yeşim Ceren Bozoğlu'nun cesur pozları sosyal medyayı salladı

Bazı takipçileri "sen ne yapsan yakışır" dese de, birçok takipçisi bu pozları yersiz buldu.

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