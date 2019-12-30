Yetişkin film yıldızının evine polis baskını
1990'lı yıllarda çekilen yetişkin filmlerinde rol alan Jennifer Kiilsgaard, polis ekiplerinin evine yaptığı operasyonda gözaltına alındı.
Jennifer Kiilsgaard, 90'lı yıllarda Jenny Roa adını kullanarak meşhur olan bir yetişkin filmleri yıldızıydı.
Filipinler'in Pasay kentinde yaşayan kadınla ilgili bir ihbar alan polis ekipleri, Jennifer Kiilsgaard'ın evine baskın düzenledi.
Eusebio Yolu üzerinde bulunan eve, önceki gün akşam 21.50 sularında baskın yapan polis ekipleri, Jennifer Kiilsgaard'ı uyuşturucu ticareti yapmak suçuyla gözaltına aldı.