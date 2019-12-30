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  3. 30 Aralık 2019 15:10

Yetişkin film yıldızının evine polis baskını

1990'lı yıllarda çekilen yetişkin filmlerinde rol alan Jennifer Kiilsgaard, polis ekiplerinin evine yaptığı operasyonda gözaltına alındı.

Yetişkin film yıldızının evine polis baskını

Jennifer Kiilsgaard, 90'lı yıllarda Jenny Roa adını kullanarak meşhur olan bir yetişkin filmleri yıldızıydı.

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Yetişkin film yıldızının evine polis baskını

Filipinler'in Pasay kentinde yaşayan kadınla ilgili bir ihbar alan polis ekipleri, Jennifer Kiilsgaard'ın evine baskın düzenledi.

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Yetişkin film yıldızının evine polis baskını

Eusebio Yolu üzerinde bulunan eve, önceki gün akşam 21.50 sularında baskın yapan polis ekipleri, Jennifer Kiilsgaard'ı uyuşturucu ticareti yapmak suçuyla gözaltına aldı.

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Yetişkin film yıldızının evine polis baskını

O sırada evde bulunan Norman Viña adlı bir adamın da Kiilsgaard ile birlikte gözaltına alındığı bildirildi.

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