Yetişkin film yıldızıydı, emekli olup siyasete girdi
43 yaşındaki Fransız politikacı Celine Bara'nın, siyasete atılmadan önce yetişkin film sektöründe çalıştığı ortaya çıktı.
1978 yılında Fransa'da doğan Celine Bara, dindar bir ailede büyüdü. Ancak ailesinin görüşlerini reddederek ateist olan Bara, genç kız olduğunda kuzeniyle evlendi.
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Bir süre mağazalarda satış danışmanlığı yapan Bara, yetişkin film sektöründen çok fazla para kazanacağını öğrenince cinsel içerikli film yıldızı oldu.
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Bara'ya işlerini yürütürken kocası da yardım ediyordu. Hatta ikili, bir süre sonra kendi stüdyolarını bile kurdu.
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Celine Bara ve kocası, bir yetişkin film yönetmenini silahla yaraladıkları için 4 yıl hapis yattı. Sabıkalı oldukları için iş bulamayan çift, Fransız devletinin yardımlarıyla yaşadı.
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