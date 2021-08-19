Yılan Hikâyesi'nin Başak'ı Betül Şahin tatil pozlarıyla dikkat çekti

Başrollerinde Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer ve Emre Kınay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yılan Hikâyesi 2000'li yıllarda ekranlarda adeta fırtınalar estirmişti. Her bölümüyle ve oyuncusuyla uzun yıllar konuşulan dizide komiser Başak karakteriyle Betül Şahin de beğeni toplayan bir isimdi.

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran dizide hırçın halleri ile dikkat çeken Başak Komiseri canlandıran Betül Şahin, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Ancak 46 yaşındaki oyuncu sosyal medyada oldukça aktif.