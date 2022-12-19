Yılbaşında konser şöleni: Yılbaşında hangi ünlü ne kadar kazanacak?

İstanbul'a yakın bölgelere yoğun talep

Yılbaşı için birçok otelin sanatçılı programlar hazırladığını belirten Bağlıkaya, “Kıyı bölgelerimizdeki otellerimiz başta olmak üzere termal ve kayak bölgelerimizde faaliyet gösteren oteller ile İstanbul'a yakın bölgelerde hizmet veren tesisler yılbaşına yönelik programlar hazırladı. Acentelerimizden aldığımız bilgiye göre vatandaşlarımız yılbaşı tatili için en yüksek talebi İstanbul'a yakın bölgeler için gösteriyor. Sanatçılı programa sahip sahil bölgeler de talep görüyor.” diye konuştu.



Rezervasyonların artması bekleniyor

Antalya, Eskişehir, GAP turları, Kapadokya bölgesine yönelik rezervasyonlar ve termal turizm gibi destinasyonlarına yılbaşı tatilinde, yoğun ilgi olduğunu açıklayan Bağlıkaya, yılbaşı yaklaştıkça kayak bölgeleri, Afyonkarahisar gibi termal bölgeler ile Antalya ve Kıbrıs için de rezervasyonların artmasını beklediklerini söyledi.

Yurt dışı turlarda yüzde 75 doluluk

Bağlıkaya, “Yurt dışı turları da yüzde 75'lik doluluğa ulaşılırken, KKTC'ye ilgi yüksek. Kıbrıs özellikle sanatçılı programları ile talep çekiyor. Bununla birlikte İspanya, İtalya, Yunanistan ve Balkan ülkeleri de ilgi görüyor. Ayrıca Şarm el Şeyh, Kızıldeniz gibi daha sıcak bölgelere de talep olduğunu gözlemliyoruz.” dedi.

Kişi başı fiyatlar 1000 TL'den başlıyor

Fiyatların tesislerin sunduğu imkanlara göre değişkenlik gösterdiğini, gecelik kişi başı 1000 TL'den başlayıp paketin içeriğine göre 20 bin TL seviyelerine kadar çıkabildiğini aktaran Bağlıkaya, yılbaşı tatil hareketliliğine ilişkin şunları söyledi:

“Özellikle pandeminin etkili olduğu 2020 ve 2021 yılının ardından tüketicilerde tatile özlem söz konusu. Bu yıl yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi ve kısa olmasına rağmen acentelerimiz de bu talebe yanıt vermek üzere, yılbaşını içerecek şekilde özel tatil paketleri hazırladı. Bu çerçevede, yılbaşında tatile gitmeyi planlayan vatandaşlarımıza tavsiyemiz, tatillerini mutlaka TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden almaları yönünde.”