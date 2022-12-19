Yılbaşında konser şöleni: Yılbaşında hangi ünlü ne kadar kazanacak?
Yılbaşı tatili nedeniyle hem Türkiye’nin birçok bölgesinde hem de KKTC’deki otellerde hareketlilik başlarken ünlülerin yılbaşı gecesinde kazanacakları ücretler belli oldu.
2022’nin sona ermesine sayılı günler kala turizm sektöründe de başta sahil kentleri, kayak merkezleri ve termal bölgeler ile KKTC olmak üzere, ciddi turistik hareket bekleniyor.
Özellikle ünlü sanatçıların konser programlarının olduğu otellerin birçoğunda doluluk oranı yüzde 90’lara ulaşırken, bazı oteller ise yüzde 100’ü buldu.
Minimum 2 günlük tatil
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, yılbaşı tatiline ilişkin planlamaların minimum 2 gün olmak üzere ağırlıklı 4 güne kadar çıkabildiğini belirterek, Akdeniz ve Ege'de açık otellerde dolulukların bekledikleri düzeylerde talep gördüğünü açıkladı.
Çorabatır, “Yılbaşında otellerimizde beklediğimiz dolulukları yakalayacağız. Kayak merkezleri ve termal otellere de talepler beklediğimiz düzeyde gerçekleşiyor.” dedi.
Kayak merkezleri zirve yapabilir
2022'yi turizm sektörünün yılbaşı tatiliyle güzel bir şekilde kapatırken, 2023 için de güzel bir başlangıç yapacağını dile getiren Çorabatır, “Kayak merkezleri ve termal tesislerimizle de güzel bir başlangıç yapacağız. Ardından da zaten şubat okul tatilleri başlayacak. Kayak merkezlerinde kar kalınlığı önemli, kar yağışı ve pist kalınlıklarının artmasına bağlı talepler de artmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.
Sanatçılı otellere yoğun ilgi
Yılbaşında KKTC'ye ve sanatçılı otellere aşırı talep olduğunu da anlatan Çorabatır, “Konaklama süreleri minimum 2 günden başlıyor ve 4 gün arasında değişiyor. Yurt dışından da beklediğimiz oranlarda rezervasyonlar geliyor. Otellerimizde yılbaşı dönemi doluluk oranlarına bakıldığında yabancı misafir ağırlıklı olacak.” dedi.
3-4 günlük tatil planı
DHA'ya konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, hafta sonuna denk gelen yılbaşı için seyahat acentelerinin, gerek yurt içi gerek yurt dışı için 1 gece konaklamalı turlardan başlayıp, 3 gece 4 gün, hatta 4 gece 5 günlük paket turlar hazırladıklarını söyledi.
Bağlıkaya, böylece, sadece hafta sonuyla sınırlı kalmak istemeyen, tatilini uzatmak isteyenlere yönelik de farklı seçenekler sunulduğunu belirtti.
İstanbul'a yakın bölgelere yoğun talep
Yılbaşı için birçok otelin sanatçılı programlar hazırladığını belirten Bağlıkaya, “Kıyı bölgelerimizdeki otellerimiz başta olmak üzere termal ve kayak bölgelerimizde faaliyet gösteren oteller ile İstanbul'a yakın bölgelerde hizmet veren tesisler yılbaşına yönelik programlar hazırladı. Acentelerimizden aldığımız bilgiye göre vatandaşlarımız yılbaşı tatili için en yüksek talebi İstanbul'a yakın bölgeler için gösteriyor. Sanatçılı programa sahip sahil bölgeler de talep görüyor.” diye konuştu.
Rezervasyonların artması bekleniyor
Antalya, Eskişehir, GAP turları, Kapadokya bölgesine yönelik rezervasyonlar ve termal turizm gibi destinasyonlarına yılbaşı tatilinde, yoğun ilgi olduğunu açıklayan Bağlıkaya, yılbaşı yaklaştıkça kayak bölgeleri, Afyonkarahisar gibi termal bölgeler ile Antalya ve Kıbrıs için de rezervasyonların artmasını beklediklerini söyledi.
Yurt dışı turlarda yüzde 75 doluluk
Bağlıkaya, “Yurt dışı turları da yüzde 75'lik doluluğa ulaşılırken, KKTC'ye ilgi yüksek. Kıbrıs özellikle sanatçılı programları ile talep çekiyor. Bununla birlikte İspanya, İtalya, Yunanistan ve Balkan ülkeleri de ilgi görüyor. Ayrıca Şarm el Şeyh, Kızıldeniz gibi daha sıcak bölgelere de talep olduğunu gözlemliyoruz.” dedi.
Kişi başı fiyatlar 1000 TL'den başlıyor
Fiyatların tesislerin sunduğu imkanlara göre değişkenlik gösterdiğini, gecelik kişi başı 1000 TL'den başlayıp paketin içeriğine göre 20 bin TL seviyelerine kadar çıkabildiğini aktaran Bağlıkaya, yılbaşı tatil hareketliliğine ilişkin şunları söyledi:
“Özellikle pandeminin etkili olduğu 2020 ve 2021 yılının ardından tüketicilerde tatile özlem söz konusu. Bu yıl yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi ve kısa olmasına rağmen acentelerimiz de bu talebe yanıt vermek üzere, yılbaşını içerecek şekilde özel tatil paketleri hazırladı. Bu çerçevede, yılbaşında tatile gitmeyi planlayan vatandaşlarımıza tavsiyemiz, tatillerini mutlaka TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden almaları yönünde.”