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  4. Yılbaşında sahne alacak ünlülerin kazançları dudak uçuklattı

Yılbaşında sahne alacak ünlülerin kazançları dudak uçuklattı

Yılbaşı gecesi yaklaşırken, ünlü isimlerin sahne fiyatları da belli olmaya başladı. Ünlü isimlerin gecelik fiyatları dudak uçuklattı.

Yılbaşında sahne alacak ünlülerin kazançları dudak uçuklattı - Resim: 1

Tuğba Yurt iddialara göre, Hatay'daki yılbaşı sahnesinden 600 bin lira alacak.

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Yılbaşında sahne alacak ünlülerin kazançları dudak uçuklattı - Resim: 2

Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Seda Sayan konserden 850 bin TL alacak.

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Yılbaşında sahne alacak ünlülerin kazançları dudak uçuklattı - Resim: 3

Hande Yener'in yeni yıl sahnesinden 1 milyon TL kazanacağı söyleniyor.

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Yılbaşında sahne alacak ünlülerin kazançları dudak uçuklattı - Resim: 4

Başkent Ankara'da sahne alacağı söylenen Yıldız Tilbe 1 milyon TL kazanacak.
İbrahim Tatlıses'in Belarus'ta sahne alacağı söyleniyor. Ünlü türkücü yılbaşı sahnesinden 1,8 milyon TL kazanacak.

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