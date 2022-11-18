Yılbaşında sahne alacak ünlülerin kazançları dudak uçuklattı
Yılbaşı gecesi yaklaşırken, ünlü isimlerin sahne fiyatları da belli olmaya başladı. Ünlü isimlerin gecelik fiyatları dudak uçuklattı.
Tuğba Yurt iddialara göre, Hatay'daki yılbaşı sahnesinden 600 bin lira alacak.
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Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Seda Sayan konserden 850 bin TL alacak.
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Hande Yener'in yeni yıl sahnesinden 1 milyon TL kazanacağı söyleniyor.
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Başkent Ankara'da sahne alacağı söylenen Yıldız Tilbe 1 milyon TL kazanacak.
İbrahim Tatlıses'in Belarus'ta sahne alacağı söyleniyor. Ünlü türkücü yılbaşı sahnesinden 1,8 milyon TL kazanacak.
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