Yıldız Kenter'in cenazesinde gergin anlar

SON 10 YILDA YALNIZ BIRAKTILAR



Oyuncu ve yönetmen Suat Özturna, hastaneye son yatışında Kenter’i ziyaret ettiğini anlattı: “Arada bir kendine gelir gibi olduğunda ‘Ne zaman provaya çıkacağız?’ diyordu.” Ali Poyrazoğlu sitem yüklü bir konuşma yaptı: “Bugün burası kameralardan geçilmiyor ama son 10 yılda Hoca’yı yalnız bıraktılar, ıssız bıraktılar. Çok şikâyetçiydi.” Melek Baykal, “Yıldız Kenter bir Cumhuriyet kadınıydı. Onun izinden gitmemiz gerekiyor” diye konuştu.