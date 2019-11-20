Yıldız Kenter'in cenazesinde gergin anlar
Usta tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede cep telefonuyla canlı yayın yapan bir kişi tepki çekti.
Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yıldız Kenter (91) için Kenter Tiyatrosu’nda düzenlenen törene sanatçının ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı.
Kenter’in Türk bayrağına sarılı ve etrafı beyaz çiçeklerle çevrili tabutu tiyatro sahnesine konuldu. Sunuculuğunu Engin Hepileri’nin yaptığı törende sahneye çıkan sanatçılar, Kenter’e duygusal konuşmalarla veda etti.
SON 10 YILDA YALNIZ BIRAKTILAR
Oyuncu ve yönetmen Suat Özturna, hastaneye son yatışında Kenter’i ziyaret ettiğini anlattı: “Arada bir kendine gelir gibi olduğunda ‘Ne zaman provaya çıkacağız?’ diyordu.” Ali Poyrazoğlu sitem yüklü bir konuşma yaptı: “Bugün burası kameralardan geçilmiyor ama son 10 yılda Hoca’yı yalnız bıraktılar, ıssız bıraktılar. Çok şikâyetçiydi.” Melek Baykal, “Yıldız Kenter bir Cumhuriyet kadınıydı. Onun izinden gitmemiz gerekiyor” diye konuştu.
TEK DERDİ BU SALONDU
Çiçek Dilligil, “Evde yaptığımız köfteye kadar karışırdı. ‘Niye bu kadar küçük yapıyorsun, büyük yap, bir kitap daha okumaya vaktin olsun’ derdi. Hayatını kendini geliştirmeye adamış bir yıldızdı” dedi. Sumru Yavrucuk, Kenter Tiyatrosu’na sahip çıkılmasını istedi: “Bu tiyatroyu ayakta tutabilmek için uğraştı. Son yıllarda çok atıl hale geldi bu tiyatro. Mirasına sahip çıkılması gerekiyor.”