Yıldız model polise yalvardı: Önce beni, sonra kendini vuracak
Amerikalı yıldız model Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit eden Malik Bowker adlı kişinin tüm planını anlatarak polisten yardım istedi.
Podyum dünyasının aranan modellerinden olan Kendall Jenner, ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle polis koruması altına girdi.
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24 yaşındaki Jenner, Malik Bowker adlı kişinin kendisini vurmakla tehdit ettiğini öne sürerek, mahkemenin kendisi için geçici bir uzaklaştırma emri vermesini sağladı.
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'RUHSATSIZ BİR SİLAH ALMAYI PLANLIYOR'
TMZ'nin haberine göre; Kendall Jenner, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'ne Bowker'ın planını da anlattı.
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Jenner, Bowker'ın onu ve ardından kendisini vurmak için ruhsatsız bir ateşli silah almayı planladığını söyledi.
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