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  3. 01 Eylül 2018 10:36

Yıldız Tilbe sahnede eteğini kaldırınca olan oldu

Yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik tiyatroda sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, kendine özgü dansları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle sevenlerini kendine hayran bıraktı.

Yıldız Tilbe sahnede eteğini kaldırınca olan oldu

Ünlü sanatçıyı dinlemek için Tilbe hayranları konser alanına akın etti. Siyah tüllü bir elbiseyle sahneye çıkan Tilbe, konserin ilerleyen saatlerinde ayakkabılarını çıkararak dilediğince dans etti.

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Yıldız Tilbe sahnede eteğini kaldırınca olan oldu

Saatler öncesinden konser alanına gelen Yıldız Tilbe hayranlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Konser alanında ise oturacak yer kalmaması nedeniyle birçok Tilbe hayranı merdiven boşluklarına kadar oturdu.

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Yıldız Tilbe sahnede eteğini kaldırınca olan oldu

Yaz konserleri kapsamında sahne alan sanatçılar içerisinde en kalabalığı Yıldız Tilbe konseri oldu. Sıla konserinden de kalabalık olan konseri yaklaşık 5 bin kişi izledi. Konser biletleri ise yok sattı.

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Yıldız Tilbe sahnede eteğini kaldırınca olan oldu

İlginç danslarıyla da ünlü olan Tilbe konserde yaptığı danslarını dozunu arttırdı. Tül parlak siyah bir tüllü bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıkan Tilbe bir ara hızını alamayarak elbisesinin tüllerini kaldırarak dans etti.

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