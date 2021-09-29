Yıldız Tilbe sahnede kendisini böyle ''ti''ye aldı
Konser serisine devam eden Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Beşinci konserine imza atan Tilbe, bu konseri de atlamadı, yine bilet bitirdi.
Eşsiz "Delikanlım" yorumu ile klasikleşmiş bir açılış yapan Tilbe, kendine has stiliyle izleyici karşısına çıktı. Özellikle parlak terlikleri ilgi çeken Yıldız Tilbe, tasarım pantolonuyla da dün gece sahnede ışıl ışıldı.
Kilo verdiği için pantolonun düşecek gibi durduğunu anlatırken büstiyerinin azizliğine uğrayan Tilbe, kıyafetlerini anlatırken kendisini tiye aldığı esprileri ile Harbiye'yi dolduranları kahkahaya boğdu.
Ünlü sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Aşkım Kapışmak, fenomen dizi Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz oyuncuları Mazhar Alican Uğur ve Tevfik Erman Kutlu da vardı.
55 yaşındaki sanatçı ise Covid 19 aşısına ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıklamıştı. Yıldız Tilbe, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı: