Yıldız Tilbe'den TRT spikeri Ersoy Dede'ye aşı çıkışı

PCR testlerine ve koronavirüs aşısına karşı çıkarak hiçbirini yaptırmadığını ve yaptırmayacağını dile getiren Yıldız Tilbe ile TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede arasında dikkat çeken bir diyalog geçti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldız Tilbe, "TRT1 ayıp değil mi yalan haber yapıyorsunuz, beni aşı karşıtı ilan ediyorsunuz, yakıştı mı size kaç gündür aşı olmadım diyorum, ben karşıt ya da kale değilim"sözleriyle paylaşım yaptı.