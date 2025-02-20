''Yılın En Başarılı Bürokratı'' Tamer Karadağlı seçildi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Yılın Başarılı Bürokratı" ödülüne layık görüldü.
Uzun yıllar boyunca Çocuklar Duymasın adlı dizide Haluk karakterine hayat veren Tamer Karadağlı, 11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanmıştı.
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Karadağlı'ya sanata katkılarından dolayı “Radyo Efebey” tarafından "Yılın Başarılı Bürokratı" ödülü verildiği öğrenildi.
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Tiyatroya Dracula: Bir Dehşet Komedisi ile döndü
Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi kapsamında, "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" tiyatro oyunu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesinde prömiyer yaptı.
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Sezonun en dikkat çekici yapımlarından biri olmaya aday olan, "Dracula: Bir Dehşet Komedisi"ni, karanlıklar prensini ince bir mizahla yoğrulmuş çarpıcı bir sahneleme ile seyirci karşısına çıkarıyor.
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