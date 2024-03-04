Yılın ilk aşk bombası patladı: İşte Cem Yılmaz'ın yeni aşkı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya üzerinden yaptığı "o kadar" yazılı bir paylaşımla ilan ederken, ünlü komedyenin yeni kız arkadaşının kendisinden yaşça oldukça küçük ünlü pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu öğrenildi.
Son olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte olan komedyen Cem Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımları merak uyandırdı.
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Cem Yılmaz sosyal medya hesabından "O kaddaaaar!" notuyla gizemli bir paylaşım yaptı.
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Yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısını görünen kişinin kim olduğu merak konusu oldu.
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Gizemli topuklu ayakkabının sahibi kendi yaptığı paylaşımıyla ortaya çıktı, Cem Yılmaz'ın yeni aşkı pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu anlaşıldı.
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