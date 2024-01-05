Yılın ilk haftasında 7 yeni film vizyonda

Atan Kazanır: Taika Waititi yönetmenliğinde vizyona girecek "Atan Kazanır", tarihinde 31-0 gibi bir yenilgi bulunan Amerikan Samoası futbol milli takımı ve bu takıma çekidüzen vermesi için göreve getirilen antrenörün hikayesini anlatıyor. ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımında vizyondaki yerini alacak filmin başrollerinde Michael Fassbender, Elisabeth Moss, Will Arnett, Rhys Darby, Rachel House, Angus Sampson ve Frankie Adams oynuyor.