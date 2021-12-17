Yılın oyuncusu ödülünü kazanan Salih Bademci gözyaşlarını tutamadı!
Yalancı dizisinde, Burçin Terzioğlu ve Hazal Türesan ile başrolü paylaşan Salih Bademci diziye damga vurmuştu. Son olarak Netflix yapımı Kulüp dizisinde rol alan Salih Bademci oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, GQ Men Of The Year 2021'de 'Yılın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
İlk ve Son, Yalancı ve Kulüp dizileriyle büyük çıkış yakalayan 37 yaşındaki Salih Bademci, GQ Men Of The Year 2021'de 'Yılın Oyuncusu' ödülünü aldı.
1 / 27
Ödülü aldıktan sonra bir konuşma yapan Bademci, aynı zamanda oyuncu olan eşi İmer Özgün’e teşekkür etti.
2 / 27
Sahnede duygusal anlar yaşayan Bademci, gözyaşlarına hakim olamadı.
3 / 27
"SENİN OYUNCULUĞUN KARŞISINDA SELAM DURSUN"
Ödülün açıklanmasının ardından birçok ünlü oyuncu da Bademci’ye destek verdi.
4 / 27