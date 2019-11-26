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  3. 26 Kasım 2019 16:57

Sürpriz aşk ! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç birlikte mi ?

Eski rol arkadaşı Can Yaman ile aşk yaşadığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile görüntülendi.

Sürpriz aşk ! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç birlikte mi ?

Demet Özdemir dün gece, Oğuzhan Koç ile Emirgan’da bir mekanda samimi şekilde eğlendi. İkiliye Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik etti.

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Sürpriz aşk ! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç birlikte mi ?

tv100'de yayınlanan Magazin Hattı’nın haberine göre çıkışta beraber görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı.

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Sürpriz aşk ! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç birlikte mi ?

Demet Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç’un aracına bindi. İkili beraber Beykoz’daki Acarkent Sitesi’ne giriş yaptı.

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Sürpriz aşk ! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç birlikte mi ?

Oğuzhan Koç, 5 yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’den geçen ay ayrılmıştı.

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