Sürpriz aşk ! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç birlikte mi ?
Eski rol arkadaşı Can Yaman ile aşk yaşadığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile görüntülendi.
Demet Özdemir dün gece, Oğuzhan Koç ile Emirgan’da bir mekanda samimi şekilde eğlendi. İkiliye Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik etti.
tv100'de yayınlanan Magazin Hattı’nın haberine göre çıkışta beraber görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı.
Demet Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç’un aracına bindi. İkili beraber Beykoz’daki Acarkent Sitesi’ne giriş yaptı.