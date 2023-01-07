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  4. Yıllar geçtikçe gençleşiyor! Akasya Durağı'nın Gülbin'i çok değişti

Yıllar geçtikçe gençleşiyor! Akasya Durağı'nın Gülbin'i çok değişti

Akasya Durağı dizisinde Gülbin karakterine hayat veren oyuncu Aslı Altaylar cesur pozlarıyla dikkat çekti. Yıllar geçtikçe gençleşen oyuncunun pozlarına övgüler yağdı.

Yıllar geçtikçe gençleşiyor! Akasya Durağı'nın Gülbin'i çok değişti - Resim: 1

2008-2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı dizisinde Gülbin karakterine hayat veren Aslı Altaylar güzelliğiyle görenleri büyüledi. 

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Yıllar geçtikçe gençleşiyor! Akasya Durağı'nın Gülbin'i çok değişti - Resim: 2

Taksi durağındaki şoförlerin başından geçen olayları konu edinen Akasya Durağı dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Aslı Altaylar, daha önce Yabancı Damat dizisinde de rol almıştı. Altaylar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. 

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Yıllar geçtikçe gençleşiyor! Akasya Durağı'nın Gülbin'i çok değişti - Resim: 3

1995 yılında rol aldığı Çiçek Taksi dizisiyle oyunculuğa adım atan Aslı Altaylar, Akasya Durağı'ndan sonra pek çok yapımda izleyiciyle buluştu.

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Yıllar geçtikçe gençleşiyor! Akasya Durağı'nın Gülbin'i çok değişti - Resim: 4

En son Hakim dizisinde oynayan Aslı Altaylar, 42 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor.

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