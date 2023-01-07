Yıllar geçtikçe gençleşiyor! Akasya Durağı'nın Gülbin'i çok değişti
Akasya Durağı dizisinde Gülbin karakterine hayat veren oyuncu Aslı Altaylar cesur pozlarıyla dikkat çekti. Yıllar geçtikçe gençleşen oyuncunun pozlarına övgüler yağdı.
2008-2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı dizisinde Gülbin karakterine hayat veren Aslı Altaylar güzelliğiyle görenleri büyüledi.
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Taksi durağındaki şoförlerin başından geçen olayları konu edinen Akasya Durağı dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Aslı Altaylar, daha önce Yabancı Damat dizisinde de rol almıştı. Altaylar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
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1995 yılında rol aldığı Çiçek Taksi dizisiyle oyunculuğa adım atan Aslı Altaylar, Akasya Durağı'ndan sonra pek çok yapımda izleyiciyle buluştu.
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En son Hakim dizisinde oynayan Aslı Altaylar, 42 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor.
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