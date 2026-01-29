Yıllar içindeki değişimiyle olay olan Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu
Türkiye'nin tartışmasız en güzel oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel Paris Moda Haftası için seçtiği kıyafetiyle hem kırmızı halıya hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ekranların güzel oyuncu Hande Erçel son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor.
Hakan Sabancı ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilirken bu ilişkisini noktalayan ve yapımcı Onur Güvenatam'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel özel hayatı gibi yaptığı her açıklama ile dikkat çekiyor.
Türkiye'nin 2015 yılında rol aldığı Güneşin Kızları adlı diziyle tanıdığı güzel oyuncu dünya modasının kalbinin attığı Paris Moda Haftası'na katıldı.
Moda dünyasının en prestijli yayınlarından WWD, Valentino 2026 İlkbahar Haute Couture defilesinde ön sırada yer alan ünlüleri listelerken Hande Erçel’e de yer verirken, ünlü oyuncu Paris’teki varlığıyla uluslararası moda sahnesinde bir kez daha dikkat çekti.