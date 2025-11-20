  1. Anasayfa
  4. Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı

Arka Sokaklar dizisinde rol aldıktan sonra uzun süre sessizliğini koruyan ve maneviyata yönelen ünlü oyuncu Uğur Pektaş yıllar sonra Kuruluş Orhan ile birlikte yeniden kameralar karşısına geçti.

Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı - Resim: 1

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve hala da yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin Murat komiseri Uğur Pektaş uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

1 / 21
Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı - Resim: 2

297 bölüm boyunca Arka Sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncu 2008 yılında dizideki partneri Gamze Özçelik ile nikah masasına oturmuştu. 

2 / 21
Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı - Resim: 3

Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik çifti bu evliliklerinde bir de erkek çocuk sahibi olmuştu. 

3 / 21
Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı - Resim: 4

2011 yılında evliliklerini bitirmeye karar veren çift bu dönemde ekranlardan da tamamen uzaklaştı. İki ünlü isimde ekranı bırakıp maneviyata yöneldi.

4 / 21