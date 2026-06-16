Yıllara meydan okuyan Jennifer Lopez'in cesur pozu tartışma yarattı

Dünyaca ünlü pop yıldızı ve oyuncu Jennifer Lopez, ilerleyen yaşına rağmen sınırları zorlayan tarzı ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşan ve büyük ses getiren romantik komedi "Office Romance" ile kariyerinde yeni bir zirve yakalayan 56 yaşındaki yıldız, bu kez Fransa'nın Cannes şehrindeki performansı öncesinde verdiği kulis pozuyla sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Ünlü yıldızın makyaj koltuğundaki iddialı karesi, hayranları arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.