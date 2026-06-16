Yıllara meydan okuyan Jennifer Lopez'in cesur pozu tartışma yarattı
56 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Fransa'nın Cannes şehrindeki performansı öncesi kuliste verdiği cesur pozuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kuaförünün paylaştığı fotoğraf takipçilerini ikiye bölerken, bazı takipçileri pozun fazla iddialı olduğunu savundu.
Dünyaca ünlü pop yıldızı ve oyuncu Jennifer Lopez, ilerleyen yaşına rağmen sınırları zorlayan tarzı ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşan ve büyük ses getiren romantik komedi "Office Romance" ile kariyerinde yeni bir zirve yakalayan 56 yaşındaki yıldız, bu kez Fransa'nın Cannes şehrindeki performansı öncesinde verdiği kulis pozuyla sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Ünlü yıldızın makyaj koltuğundaki iddialı karesi, hayranları arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
"Cannes'daysanız... İddialı Olursunuz"
Kariyeri boyunca cesur sahne şovları ve ikonik kıyafetleriyle pop kültürüne yön veren Lopez, Cannes'daki performansına hazırlanırken derin göğüs dekolteli, ışıltılı taşlarla bezenmiş kusursuz bir mini elbise tercih etti. Dalgalı sarı saçları, siyah file çorapları ve göz alıcı parlak siyah çizmeleriyle tarzını tamamlayan yıldızın fotoğrafını ise ünlülerin kuaförü olarak bilinen Danielle Priano sosyal medya hesabından paylaştı.
Priano'nun, makyaj koltuğunda geriye yaslanmış ve bacaklarını genişçe açmış haldeki Lopez fotoğrafının altına düştüğü "Cannes'daysanız... iddialı olursunuz..." notu, karenin hızla viral olmasını sağladı.
Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Ünlü yıldızın kıyafetinden ziyade verdiği rahat ve sıra dışı poz, sosyal medya kullanıcılarının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bazı kullanıcılar Lopez'in imajının sınırlarını aştığını savunarak; "Hayır, bu fazla kaba olmuş. Jennifer'dan bile beklemezdim" ve "Bir dakika olsun bacaklarını kapat!" şeklinde tepkilerini dile getirdi.