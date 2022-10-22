Yılların eskitemediği güzellik: Defne Samyeli 20 yaşındaki halini paylaştı
50 yaşındaki Ünlü güzel Defne Samyeli, 20 yaşında kulisten bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Kariyerine önce spikerlikle başlayan Defne Samyeli, şimdilerde şarkıcılık yapıyor.
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Ünlü ismin o paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi.
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Sunucu, köşe yazarı, model, şarkıcı ve oyunculuk sektöründe adından söz ettiren ünlü isim Defne Samyeli, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.
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Kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan Defne Samyeli, yine yaptı yapacağını...
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