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  4. Yılların eskitemediği güzellik: Defne Samyeli 20 yaşındaki halini paylaştı

Yılların eskitemediği güzellik: Defne Samyeli 20 yaşındaki halini paylaştı

50 yaşındaki Ünlü güzel Defne Samyeli, 20 yaşında kulisten bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Yılların eskitemediği güzellik: Defne Samyeli 20 yaşındaki halini paylaştı - Resim: 1

Kariyerine önce spikerlikle başlayan Defne Samyeli, şimdilerde şarkıcılık yapıyor.

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Yılların eskitemediği güzellik: Defne Samyeli 20 yaşındaki halini paylaştı - Resim: 2

Ünlü ismin o paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi.

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Yılların eskitemediği güzellik: Defne Samyeli 20 yaşındaki halini paylaştı - Resim: 3

Sunucu, köşe yazarı, model, şarkıcı ve oyunculuk sektöründe adından söz ettiren ünlü isim Defne Samyeli, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

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Yılların eskitemediği güzellik: Defne Samyeli 20 yaşındaki halini paylaştı - Resim: 4

Kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan Defne Samyeli, yine yaptı yapacağını...

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