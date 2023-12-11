Yılların yaşlandıramadığı güzel bikinisiyle gençlere meydan okudu
Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlarla tepki çekiyor. Güzel oyuncu yıllara meydan okuyan fiziğini yine sergilemekten geri duymadı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
56 yaşındaki Oscar ödüllü aktris Salma Hayek yıllara meydan okuyan bir görünüme sahip.
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Salma Hayek, 30 yaşına girdiğinde zorlandığını, ama 50'li yaşlarda böyle hissetmediğini anlatmıştı.
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Son dönemdeki pozlarıyla adından söz ettiren ve bol bol bikinili pozlarını paylaşarak dikkat çeken 57 yaşındaki Hayek yine olay oldu.
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Sarı bikinisiyle boydan poz vererek adından söz ettiren oyuncu sosyal medyayı salladı.
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