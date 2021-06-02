Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin tatilde buluştu

Köyceğiz’deki yaşamı sorulan Erdoğan, "Güzel. Yazar olunca hayatımın bir kısmı kapalı geçiyor. Set oluncaya kadar köydeyim. Dizi vardı çektik, polisiye değişik bir iş oldu. Adı ‘Kin’, ilk defa bir uyarlama yaptım. Sonra köye gittim” ifadelerini kullandı.