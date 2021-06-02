Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin tatilde buluştu
Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin ve 11 yaşındaki oğlu Rodin'in kaldıkları Bodrum'daki oteli ziyaret etti. Erdoğan ve Bilgin'in neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Tatil yaptığı otelde Yılmaz Erdoğan'ı karşısında gören Belçim Bilgin, eski eşine sarılarak ünlü oyuncuyla olan ilişkisinin ne kadar iyi olduğunu gösterdi.
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Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre Bilgin’in yakınlığına aynı şekilde karşılık veren Erdoğan, oğlu Rodin’i sırtına alıp otel içerisinde omuzları üzerinde gezdirdi.
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Arkadaş grubuyla sohbet eden 53 yaşındaki sanatçı, çıkış kapısında ayaküstü soruları yanıtladı. "Gelip bakıyım, 'ne yapıyorlar' diye görmek istedim” dedi.
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Köyceğiz’deki yaşamı sorulan Erdoğan, "Güzel. Yazar olunca hayatımın bir kısmı kapalı geçiyor. Set oluncaya kadar köydeyim. Dizi vardı çektik, polisiye değişik bir iş oldu. Adı ‘Kin’, ilk defa bir uyarlama yaptım. Sonra köye gittim” ifadelerini kullandı.
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