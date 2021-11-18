Yılmaz Erdoğan'dan ''Organize İşler'' müjdesi
Yılmaz Erdoğan, Organize İşler serisinin üçüncü filmi ''Karun Hazinesi''ni çekmek için çalışmalara başladığını duyurdu.
Yılmaz Erdoğan, ilk iki filmi gişede izlenme rekorları kıran filmi Organize İşler için 3. kez sete çıkmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncu kadrosu henüz belli değil. Hürriyet'in haberine göre; yazar Yılmaz Erdoğan, serinin 3. filmi olacak olan "Organize İşler-Karun Hazinesi" için aylardır senaryo çalışması yapıyor.
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İlk iki filmiyle gişede rekor kıran Organize İşler serisi için 3. film geliyor. 2022'de çekimlerine başlanacak olan filmde kimlerin rol alacağı belirsiz.
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Her iki filmde de rol alan Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Erdem Baş ve Ersin Korkut gibi isimlerin bu filmde de rol alıp almayacakları ise merak ediliyor.
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Sanatçı, yazım aşamasından sonra oyuncu kadrosunu belirleyecek.
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