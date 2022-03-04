Yılmaz Vural gecelerde! İki genç kadınla görüntülendi
Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Cihangir'de iki genç kadınla objektiflere yakalandı. Kadın arkadaşına gül alan Vural, çiçekçiye 200 TL bahşiş verdi.
Yurt dışında ve Türkiye'de iki eşi olan evli ve 3 çocuk babası Yılmaz Vural, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Birlikte program yaptığı Dilek Yurttaş ve gizemli bir kadınla görüntülenen Vural, bir de jest yaptı.
KADIN ARKADAŞLARINA ÇİÇEK ALDI
Vural, mekan çıkışı güzellere çiçekçilerden gül aldı. Aldığı gülleri kendisinden yaklaşık 30 yaş küçük olan güzellere veren Vural, oldukça rahat tavırlar sergiledi. Kameralara aldırış etmeden, kadınlarla aracına binen Vural, çiçekçilere de 200 TL bahşiş verdi. Yılmaz Vural'ın bu kaçamağı sonrası tüm gözler eşi Seda Vural'a çevrildi.
PROGRAMDAKİ PARTNERİ ÇIKTI
Vural'ın yanındaki kadınlardan birinin birlikte YouTube programı hazırladığı Dilek Yurttaş olduğu ortaya çıktı. Yurttaş'ın Vural'a "Abi" diyerek seslenmesi de dikkatlerde kaçmadı.