Yılmaz Vural gecelerde! İki genç kadınla görüntülendi

Yurt dışında ve Türkiye'de iki eşi olan evli ve 3 çocuk babası Yılmaz Vural, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Birlikte program yaptığı Dilek Yurttaş ve gizemli bir kadınla görüntülenen Vural, bir de jest yaptı.