Yılmaz Vural'ın yeni işi şaşırttı! 1 dakikada 900 TL kazanıyor
Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, yeni işiyle gündeme geldi. Vural, bir dijital platforma para yatıranların isteği üzerine kişiye özel video çekiyor.
Son dönemde ünlü isimlerin para karşılığında kişiye özel video çektiği sisteme ünlü teknik direktör Yılmaz Vural da katıldı.
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Dijital platforma belirli bir ücret ödeyen kişiler, bunun karşılığında sevdikleri için ünlü isimlere video çektiriyor.
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Bu sisteme dahil olan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural da 900 lira karşılığında yaklaşık 1 dakikalık bir videoyla hayranlarının dileğini yerine getiriyor.
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Sistemde Yılmaz Vural için belirlenen fiyat olan 900 liradan dijital platform kendi payını alırken, bu payın bir kısmı da sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.
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