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  4. Yılmaz Vural'ın yeni işi şaşırttı! 1 dakikada 900 TL kazanıyor

Yılmaz Vural'ın yeni işi şaşırttı! 1 dakikada 900 TL kazanıyor

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, yeni işiyle gündeme geldi. Vural, bir dijital platforma para yatıranların isteği üzerine kişiye özel video çekiyor.

Yılmaz Vural'ın yeni işi şaşırttı! 1 dakikada 900 TL kazanıyor - Resim: 1

Son dönemde ünlü isimlerin para karşılığında kişiye özel video çektiği sisteme ünlü teknik direktör Yılmaz Vural da katıldı. 

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Yılmaz Vural'ın yeni işi şaşırttı! 1 dakikada 900 TL kazanıyor - Resim: 2

Dijital platforma belirli bir ücret ödeyen kişiler, bunun karşılığında sevdikleri için ünlü isimlere video çektiriyor. 

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Yılmaz Vural'ın yeni işi şaşırttı! 1 dakikada 900 TL kazanıyor - Resim: 3

Bu sisteme dahil olan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural da 900 lira karşılığında yaklaşık 1 dakikalık bir videoyla hayranlarının dileğini yerine getiriyor.

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Yılmaz Vural'ın yeni işi şaşırttı! 1 dakikada 900 TL kazanıyor - Resim: 4

Sistemde Yılmaz Vural için belirlenen fiyat olan 900 liradan dijital platform kendi payını alırken, bu payın bir kısmı da sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.

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