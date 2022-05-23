Yine Gülşen yine sahne kıyafeti... Gülşen kendi tasarımı transparan kıyafet ile beğeni topladı
Tercih ettiği sahne kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Gülşen, son olarak kendi tasarımı transparan kıyafet ile sahneye çıktı.
Tercih ettiği sahne kıyafetleri ve danslarıyla aylardır gündemde olan ve gelen tepkilere aldırış etmeyen şarkıcı Gülşen son olarak bir marka ile iş birliği yaptı.
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Marka için koleksiyon hazırlayan Gülşen çıkardığı koleksiyondan bir parça giydi.
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Gülşen yine transparan bir elbisenin altına bikini takımı giydi. Giydiği elbiseye isim veren Gülşen, Instagram hesabından yayınladığı görüntülere “Ateşten elbise”nin ilk konser tecrübesi. O daha ne yazlar ne kışlar görecek” açıklamasını ekledi.
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Ünlü şarkıcı son çıkardığı ‘Lolipop’ şarkısındaki kıyafetleriyle ülke gündemine oturmuş birçok tepkinin hedefi olmuştu.
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