Yine kıyamet kopacak! Arkadaşının kucağına oturan Gülşen'e olay gönderme
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, Gülşen'in sahne aldığı mekanda erkek arkadaşının kucağına oturmasıyla ilgili olay olacak bir yorumda bulundu.
Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü şarkıcıların sahne kıyafetleri magazin dünyasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili en çok tartışılan yorum İzzet Yıldızhan'dan geldi. Ünlü türkücü, "Külotla sahneye çıkılmaz" yorumuyla şimşekleri üzerine çekti. Ünlü isimlerden Yıldızhan'a tepki yağdı.
İzmir'de yaşayan İzzet Yıldızhan, sahnesi için geldiği İstanbul Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İzzet Yıldızhan'a, Gülşen'in sahne aldığı mekanda arkadaşının kucağına oturmasına dair düşünceleri soruldu. Önce soruya yanıtlamak istemeyen Yıldızhan kendini tutamadı.
İzzet Yıldızhan "Herkes konuşuyor bir şey olmuyor ben bir cümle söylüyorum olay oluyor" dedi.
"BU GÜLŞEN DE VAR YA, NE DİYEYİM SANA"
Yıldızhan, "Sanatçı oturmasını kalkmasını bilmeli mi?" sorusuna, "Oturduğu yeri bilmeli" diye yanıt vererek kahkaha attı. Yıldızhan sözlerine şöyle devam etti:
"Sanatçı oturduğu yeri bilmeli. Valla çok tehlikeli sorular soruyorsunuz. Konu yine başka yerlere gidecek. Gerçekten herkes durduğu yeri bilmeli. Size cevap veriyorum yine sıkıntı olmaz umarım. Geçen sefer de 'sahne adabı' dedim. Bu kendi fikrimdi. Sonra beni bir topa tuttular. Sonra Türkiye arkamda oldu. Şimdi bakıyorum da bana sallayan şarkıcılar ve yorumcular beni haklı buldular. Çok pardon ama zaten haklı olduğumu biliyordum. Bu günleri gördüm galiba. Bu Gülşen de var ya, ha Gülşen ne diyeyim sana, böyle devam, arkandayım" yanıtını verdi.