Yine kıyamet kopacak! Arkadaşının kucağına oturan Gülşen'e olay gönderme

"BU GÜLŞEN DE VAR YA, NE DİYEYİM SANA"

Yıldızhan, "Sanatçı oturmasını kalkmasını bilmeli mi?" sorusuna, "Oturduğu yeri bilmeli" diye yanıt vererek kahkaha attı. Yıldızhan sözlerine şöyle devam etti:



"Sanatçı oturduğu yeri bilmeli. Valla çok tehlikeli sorular soruyorsunuz. Konu yine başka yerlere gidecek. Gerçekten herkes durduğu yeri bilmeli. Size cevap veriyorum yine sıkıntı olmaz umarım. Geçen sefer de 'sahne adabı' dedim. Bu kendi fikrimdi. Sonra beni bir topa tuttular. Sonra Türkiye arkamda oldu. Şimdi bakıyorum da bana sallayan şarkıcılar ve yorumcular beni haklı buldular. Çok pardon ama zaten haklı olduğumu biliyordum. Bu günleri gördüm galiba. Bu Gülşen de var ya, ha Gülşen ne diyeyim sana, böyle devam, arkandayım" yanıtını verdi.