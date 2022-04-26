Yine sınırları zorladı: Aleyna Tilki fileli çorabıyla motor üstünde poz verdi; sosyal medya yıkıldı
Sosyal medyadan yaptığı her hareket ile gündeme gelmeyi başaran Aleyna Tilki sınırları zorlamaya devam ediyor.
Son zamanlarda her hareketiyle olay olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde 23 Nisan'ı iç çamaşırıyla kutlamış ve sosyal medyada tepki görmüştü. 22 yaşındaki şarkıcı bu kez motorun üstünde fileli çorabıyla poz verdi.
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Aleyna Tilki son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam eden genç şarkıcı fileli çorabıyla kamera karşısına geçti.
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ALEYNA TİLKİ FİLELİ ÇORABIYLA POZ VERDİ
Take It or Levae It şarkısı ve o şarkıya çektiği klibiyle uzun süre konuşulan Aleyna Tilki motorun üzerinde fileli çorabıyla poz verdi.
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Tilki'nin o pozuna, "Bu sefer kesin bayıldım ben", "Ülkenin gururu", "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?" gibi yorumlar yaptı.
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