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  4. Ünlü şarkıcıdan sandık başında ''seçim'' pozu

Yine tüm gözler onun üzerindeydi! Ünlü şarkıcı Hatice'den ''seçim'' pozu

Ünlü şarkıcı Hatice, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için sandık başına gitti.

Yine tüm gözler onun üzerindeydi! Ünlü şarkıcı Hatice'den ''seçim'' pozu - Resim: 1

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla yapılan ön seçim saat 08.00 itibariyle başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde, CHP üyeleri tüm il ve ilçelerde hazırlanan 5 bin 960 sandıkta oy kullanırken, üye olmayanlar ise ''Dayanışma Sandığı''nda oy kullanabiliyor.

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Yine tüm gözler onun üzerindeydi! Ünlü şarkıcı Hatice'den ''seçim'' pozu - Resim: 2

Dayanışma Sandığı'nda oy kullanan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Hatice oldu. 

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Yine tüm gözler onun üzerindeydi! Ünlü şarkıcı Hatice'den ''seçim'' pozu - Resim: 3

Her seçimde kıyafetleriyle adından söz ettiren Hatice, yine şık seçimiyle dikkat çekti. 

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Yine tüm gözler onun üzerindeydi! Ünlü şarkıcı Hatice'den ''seçim'' pozu - Resim: 4

Hatice sandık başında çektirdiği pozlarını, ''Sandıklar dolu adalet tutuklu. Ben oyumu verdim sen de oy ver'' notunu düştü.

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