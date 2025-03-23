Yine tüm gözler onun üzerindeydi! Ünlü şarkıcı Hatice'den ''seçim'' pozu
Ünlü şarkıcı Hatice, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için sandık başına gitti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla yapılan ön seçim saat 08.00 itibariyle başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde, CHP üyeleri tüm il ve ilçelerde hazırlanan 5 bin 960 sandıkta oy kullanırken, üye olmayanlar ise ''Dayanışma Sandığı''nda oy kullanabiliyor.
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Dayanışma Sandığı'nda oy kullanan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Hatice oldu.
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Her seçimde kıyafetleriyle adından söz ettiren Hatice, yine şık seçimiyle dikkat çekti.
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Hatice sandık başında çektirdiği pozlarını, ''Sandıklar dolu adalet tutuklu. Ben oyumu verdim sen de oy ver'' notunu düştü.
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