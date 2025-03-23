Yine tüm gözler onun üzerindeydi! Ünlü şarkıcı Hatice'den ''seçim'' pozu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla yapılan ön seçim saat 08.00 itibariyle başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde, CHP üyeleri tüm il ve ilçelerde hazırlanan 5 bin 960 sandıkta oy kullanırken, üye olmayanlar ise ''Dayanışma Sandığı''nda oy kullanabiliyor.