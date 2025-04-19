Yoğun bakıma kaldırılan Balık Ayhan'ın sağlık durumu açıklandı
Bundan yaklaşık 1 hafta önce solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisine alınan Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan'ın sağlık durumu açıklandı.
Roman müziğinin tanınan isimlerinden, gerçek adı Ayhan Küçükboyacıoğlu olan Balık Ayhan, solunum yetmezliği teşhisiyle İstanbul’daki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Altı gündür tedavisi süren usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin umut veren gelişmeler yaşanıyor.
Sarıyer Söz gazetesinin haberine göre, sanatçının kızı Şans Küçükboyacıoğlu, babasının son durumuna dair yaptığı açıklamada, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti. Küçükboyacıoğlu, “Babam artık hayati tehlikeyi atlattı. Durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ancak iyileşme süreci bir süre daha devam edecek,” dedi.
Şans Küçükboyacıoğlu, bu zorlu süreçte sanatçının sevenlerine de çağrıda bulundu:
“Babamı yalnız bırakmayan, onun için endişelenen tüm sevenlerine teşekkür ediyoruz. Dualarınıza ihtiyacımız var. Bu destek bizim için çok kıymetli.”
Ayhan Küçükboyacı'nın kızı Şans Küçükboyacı babasının hastaneye kaldırıldığı gün hastane önünde yaptığı açıklamada; "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allah'tan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum" demişti.