Yonca Evcimik de sahne kıyafeti tartışmasına katıldı: Ben 90'lardan beri çıplağım
'Abone' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran başarılı şarkıcı Yonca Evcimik'ten gündemi sarsan bir açıklama geldi.
Sahne kostümü tartışması hakkında bir açıklama da ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'ten geldi.
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İzzet Yıldızhan tarafından başlatılan tartışma hakkında konuşan Evcimik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Hafta sonu Zorlu PSM'de konser veren Evcimik, sahne kostümü tartışmaları ile ilgili şunları söyledi:
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"Artık şu sahne kostümleri ile ilgili tartışmalara bir son versinler. Sahne bir şov yeridir. Bırakın kim nasıl istiyorsa öyle giyinsin. Bana bu konu hakkında soru sorulmasın çünkü ben 90'lardan beri çıplağım."
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