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  4. Yonca Evcimik kalçasına estetik mi yaptırdı? Sessizliğini bozdu

Yonca Evcimik kalçasına estetik mi yaptırdı? Sessizliğini bozdu

59 yaşındaki ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, kalçasına silikon taktırdığı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Yonca Evcimik kalçasına estetik mi yaptırdı? Sessizliğini bozdu - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran şarkıcı, mayolu pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. 

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Yonca Evcimik kalçasına estetik mi yaptırdı? Sessizliğini bozdu - Resim: 2

Kalçasına silikon taktırdığı konuşulan Evcimik'in değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. 

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Yonca Evcimik kalçasına estetik mi yaptırdı? Sessizliğini bozdu - Resim: 3

Yıllara meydan okuyan 59 yaşındaki Evcimik, estetik iddialarına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. 

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Yonca Evcimik kalçasına estetik mi yaptırdı? Sessizliğini bozdu - Resim: 4

Evcimik, ''Silikon yok o palavra. 5 sene önce yaptırdığım neyse o.'' diyerek doktoruna da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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