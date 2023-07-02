Yonca Evcimik kalçasına estetik mi yaptırdı? Sessizliğini bozdu
59 yaşındaki ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, kalçasına silikon taktırdığı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran şarkıcı, mayolu pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Kalçasına silikon taktırdığı konuşulan Evcimik'in değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Yıllara meydan okuyan 59 yaşındaki Evcimik, estetik iddialarına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
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Evcimik, ''Silikon yok o palavra. 5 sene önce yaptırdığım neyse o.'' diyerek doktoruna da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
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