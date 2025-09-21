Yonca Evcimik'ten ''62 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozlarına devam
Türk pop müziğinin efsanelerinden 62 yaşındaki Yonca Evcimik, ilerleyen yaşına rağmen bikinisiyle verdiği pozlarla olay oldu.
Türk pop müziğinin efsane ismi Yonca Evcimik, ilerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkartan görüntüsüyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Instagram hesabından tatilden bikinili pozlarını paylaşan Evcimik fiziğini sergiledi.
Yonca Evcimik son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarıyla "yok canım 61 yaşında olamaz" dedirtti.
Evcimik, paylaşımına esprili bir not düşerek; “Bende yaz biter mi? Bitmezzz” ifadelerini kullandı.
