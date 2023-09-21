Yönetmeninden Hande Erçel'e övgü dolu sözler
Sosyal medyada 'Bambaşka Biri' dizisindeki oyunculuğu gündem olan Hande Erçel için yönetmeninden övgü dolu bir paylaşım geldi.
Başrollerinde Hande Erçel ve Burak Deniz’in rol aldığı Bambaşka Biri dizisi FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başladı.
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Dizide Hande Erçel'in oyunculuk performansı sosyal medyada gündem oldu. Kimileri mimiklerini dinlendirdiğini söylerken, kimileri replik okuduğunu iddia etti.
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Hande Erçel'in oyunculuğuyla ilgili sosyal medya izleyiciler tarafından çok sayıda eleştiri geldi.
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Bambaşka Biri dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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