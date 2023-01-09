YouTube'da en çok dinlenen Eurovision performanslarına Hadise damgası
Eurovision, YouTube'da en çok dinlenen şarkıların listesini paylaştı. Türkiye'yi 2020 yılında Eurovision'da temsil eden Hadise'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.
Uluslararası şarkı yarışması Eurovision'un aylık olarak paylaşılan 'YouTube'da en çok dinlenen performanslar listesi' yayımlandı. 2009 yılında 'Düm Tek Tek' şarkısıyla Türkiye'yi temsil eden şarkıcı Hadise, listede 2. sırada yer aldı.
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Şarkıcı Hadise de, Eurovision listesini Twitter hesabından paylaşarak, "Aralık ayının en çok izlenen / dinlenen 2. Eurovision şarkısı olmuş. Ne desem, nasıl tarif etsem bilmiyorum. Belki bir gün yeniden..." yazdı.
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2022 yılının Aralık ayında en çok izlenen 20 Eurovision performansı şöyle...
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20. Barbara Pravi - Voilà
Fransa, 2021
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