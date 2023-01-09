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YouTube'da en çok dinlenen Eurovision performanslarına Hadise damgası

Eurovision, YouTube'da en çok dinlenen şarkıların listesini paylaştı. Türkiye'yi 2020 yılında Eurovision'da temsil eden Hadise'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.

YouTube'da en çok dinlenen Eurovision performanslarına Hadise damgası - Resim: 1

Uluslararası şarkı yarışması Eurovision'un aylık olarak paylaşılan 'YouTube'da en çok dinlenen performanslar listesi' yayımlandı. 2009 yılında 'Düm Tek Tek' şarkısıyla Türkiye'yi temsil eden şarkıcı Hadise, listede 2. sırada yer aldı.

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YouTube'da en çok dinlenen Eurovision performanslarına Hadise damgası - Resim: 2

Şarkıcı Hadise de, Eurovision listesini Twitter hesabından paylaşarak, "Aralık ayının en çok izlenen / dinlenen 2. Eurovision şarkısı olmuş. Ne desem, nasıl tarif etsem bilmiyorum. Belki bir gün yeniden..." yazdı. 

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YouTube'da en çok dinlenen Eurovision performanslarına Hadise damgası - Resim: 3

2022 yılının Aralık ayında en çok izlenen 20 Eurovision performansı şöyle... 

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YouTube'da en çok dinlenen Eurovision performanslarına Hadise damgası - Resim: 4

20. Barbara Pravi - Voilà

Fransa, 2021

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