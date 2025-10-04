Yurtdışı yasağı getirilen Manifest grubu Grammy'e aday oldu

Öte yandan Manifest, büyük bir başarıya imza attı. Manifest dillerden düşmeyen şarkısı "Arıyo" ile dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden biri olan 68. Grammy Ödülleri'nde "Best Pop Duo/Group Performance" (En İyi Pop İkili/Grup Performansı) kategorisinde değerlendirmeye alınmak üzere kabul edildi.