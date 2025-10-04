Yurtdışı yasağı getirilen Manifest grubu Grammy'e aday oldu
Sahne şovları nedeniyle haklarında "teşhircilik"ten soruşturma başlatılan ve ifade verdikten sonra yurtdışı yasağı konularak tahliye edilen Manifest grubu "Arıyo" adlı şarkılarıyla dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden biri olan 68. Grammy Ödülleri'nde "Best Pop Duo/Group Performance" (En İyi Pop İkili/Grup Performansı) kategorisinde değerlendirmeye alınmak üzere kabul edildi.
Manifest grubu geçtiğimiz ay İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne almış ve +18 konseptli konserdeki görüntüler nedeniyle haklarında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.Savcılıkta ifade veren Manifest üyeleri ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.
Olayla ilgili görüntülere "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim kısıtlaması getirilmişti Manifest grubu da Türkiye turnelerini iptal etmişti. Bu iptal haberinin ardından ise Manifest grubundan iki güzel haber birden geldi.
Öte yandan Manifest, büyük bir başarıya imza attı. Manifest dillerden düşmeyen şarkısı "Arıyo" ile dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden biri olan 68. Grammy Ödülleri'nde "Best Pop Duo/Group Performance" (En İyi Pop İkili/Grup Performansı) kategorisinde değerlendirmeye alınmak üzere kabul edildi.
Grup, gelişmeyi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Arıyo şarkımızın 68. Grammy Ödülleri’nde Best Pop Duo/Group Performance kategorisinde değerlendirmeye kabul edildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz!"