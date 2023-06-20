Yüsra Geyik de sahile indi...
Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle adını duyuran ve son olarak Aile dizisinde rol alan Yüsra Geyik kumsaldan yaz geldi pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Aile dizisinde hayat verdiği Yağmur karakteriyle büyük beğeni toplayan Yüsra Geyik dizisinin sezon finali yapmasının ardından arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.
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Tatil pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Geyik bu defa siyah bikinisiyle adeta nefes kesti.
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Siyah bikinisiyle kumsala uzanan Yüsra Geyik kendisi gibi oyuncu arkadaşı Hande Doğandemir'e çarpıcı pozlar verdi.
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Ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyayı salladı. Geyik'in iddialı paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
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