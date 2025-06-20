Yüsra Geyik deniz sezonunu yaz tatilindeki denize sıfır dansıyla açtı
Ekranların en güzel oyuncuları listesinde yer alan Yüsra Geyik, çıktığı yaz tatilinde sahilde yaptığı dansıyla sosyal medyayı salladı.
Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken, rol aldığı Bozkır'daki cesur sahneleriyle olay olan, son olarak Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı fenomen dizi Bir Gece Masalı'nda rol alan Yüsra Geyik sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Türkiye'nin Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak tanıdığı 34 yaşındaki Yüsra Geyik rol aldığı yapımlar kadar iddialı ve cesur tarzıyla da dikkat çekiyor.
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Son olarak sosyal medya hesabından bir çekim videosu paylaşan Yüsra Geyik'in son olarak plajda dans ettiği anlar gündem oldu.
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Gün batımında kızgın kumlarda bikinisiyle yaptığı dansı paylaşan Geyik'e hayranlarından beğeni yağdı.
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