Yüsra Geyik deniz sezonunu yaz tatilindeki denize sıfır dansıyla açtı

Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken, rol aldığı Bozkır'daki cesur sahneleriyle olay olan, son olarak Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı fenomen dizi Bir Gece Masalı'nda rol alan Yüsra Geyik sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.