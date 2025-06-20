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  4. Yüsra Geyik'in yaz tatilindeki denize sıfır garip dansına kimse anlam veremedi

Yüsra Geyik deniz sezonunu yaz tatilindeki denize sıfır dansıyla açtı

Ekranların en güzel oyuncuları listesinde yer alan Yüsra Geyik, çıktığı yaz tatilinde sahilde yaptığı dansıyla sosyal medyayı salladı.

Yüsra Geyik deniz sezonunu yaz tatilindeki denize sıfır dansıyla açtı - Resim: 1

Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken, rol aldığı Bozkır'daki cesur sahneleriyle olay olan, son olarak  Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı fenomen dizi Bir Gece Masalı'nda rol alan Yüsra Geyik sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Yüsra Geyik deniz sezonunu yaz tatilindeki denize sıfır dansıyla açtı - Resim: 2

Türkiye'nin Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak tanıdığı 34 yaşındaki Yüsra Geyik rol aldığı yapımlar kadar iddialı ve cesur tarzıyla da dikkat çekiyor.

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Yüsra Geyik deniz sezonunu yaz tatilindeki denize sıfır dansıyla açtı - Resim: 3

Son olarak sosyal medya hesabından bir çekim videosu paylaşan Yüsra Geyik'in son olarak plajda dans ettiği anlar gündem oldu. 

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Yüsra Geyik deniz sezonunu yaz tatilindeki denize sıfır dansıyla açtı - Resim: 4

Gün batımında kızgın kumlarda bikinisiyle yaptığı dansı paylaşan Geyik'e hayranlarından beğeni yağdı.

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