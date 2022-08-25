Yüsra Geyik kaza geçirdi: ''Resmen ölümden döndüm''
Uzun yıllar boyunca Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliş' karakterine hayat veren ve daha sonra diziye veda eden Yüsra Geyik, scooter sürerken düşerek bacağını yaraladı.
Oyuncu Yüsra Geyik önceki gün Bebek'te havuz çıkışı ayağındaki sargıyla dikkat çekti.
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Yüsra, "Yokuş aşağı scooter sürerken düştüm. Resmen ölümden döndüm. Scooter bir yana, ben bir yana.
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Ne olduğunu anlamadan asfalta yapıştım; dizlerim parçalandı. 1 hafta oldu hâlâ geçmedi" dedi.
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Yüsra Geyik, geçen günlerde paylaştığı bu pozuyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.
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