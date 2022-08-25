  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Yüsra Geyik kaza geçirdi: ''Resmen ölümden döndüm''

Yüsra Geyik kaza geçirdi: ''Resmen ölümden döndüm''

Uzun yıllar boyunca Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliş' karakterine hayat veren ve daha sonra diziye veda eden Yüsra Geyik, scooter sürerken düşerek bacağını yaraladı.

Yüsra Geyik kaza geçirdi: ''Resmen ölümden döndüm'' - Resim: 1

Oyuncu Yüsra Geyik önceki gün Bebek'te havuz çıkışı ayağındaki sargıyla dikkat çekti.

1 / 5
Yüsra Geyik kaza geçirdi: ''Resmen ölümden döndüm'' - Resim: 2

Yüsra, "Yokuş aşağı scooter sürerken düştüm. Resmen ölümden döndüm. Scooter bir yana, ben bir yana.

2 / 5
Yüsra Geyik kaza geçirdi: ''Resmen ölümden döndüm'' - Resim: 3

Ne olduğunu anlamadan asfalta yapıştım; dizlerim parçalandı. 1 hafta oldu hâlâ geçmedi" dedi.

3 / 5
Yüsra Geyik kaza geçirdi: ''Resmen ölümden döndüm'' - Resim: 4

Yüsra Geyik, geçen günlerde paylaştığı bu pozuyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

4 / 5