Yüsra Geyik'ten Arka Sokaklar açıklaması: Çekimlere neden ara verildi?
15 yıl boyunca Arka Sokaklar dizisinde oynamış olan Yüsra Geyik eski dizisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Arka Sokaklar’dan ayrıldıktan sonra birçok teklif alan Yüsra Geyik, “Camdaki Kız” başta olmak üzere başarılı işlerde oynamıştı.
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blutv’nin Bozkır dizisinin ardından Show TV’nin Kıvanç Tatlıtuğ’lu “Aile” dizisinde çok etkili bir rolü oynamaya hazırlanan Geyik, geçen hafta katıldığı bir davette şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çekti.
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Güzel oyuncuya eski dizisi “Arka Sokaklar”ın 45 gün çekimlerine ara verdiği hatırlatıldı.
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Geyik “Konuyla ilgili bir bilgim yok ama umarım hayırlı bir şekilde geri dönerler. 17 sezonluk bir iş bu… Pat diye bitecek bir iş değil, reytingleri de gayet güzel…
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