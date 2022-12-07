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  4. Yüsra Geyik'ten Arka Sokaklar açıklaması: Çekimlere neden ara verildi?

Yüsra Geyik'ten Arka Sokaklar açıklaması: Çekimlere neden ara verildi?

15 yıl boyunca Arka Sokaklar dizisinde oynamış olan Yüsra Geyik eski dizisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüsra Geyik'ten Arka Sokaklar açıklaması: Çekimlere neden ara verildi? - Resim: 1

Arka Sokaklar’dan ayrıldıktan sonra birçok teklif alan Yüsra Geyik, “Camdaki Kız” başta olmak üzere başarılı işlerde oynamıştı. 

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Yüsra Geyik'ten Arka Sokaklar açıklaması: Çekimlere neden ara verildi? - Resim: 2

blutv’nin Bozkır dizisinin ardından Show TV’nin Kıvanç Tatlıtuğ’lu “Aile” dizisinde çok etkili bir rolü oynamaya hazırlanan Geyik, geçen hafta katıldığı bir davette şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çekti.

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Yüsra Geyik'ten Arka Sokaklar açıklaması: Çekimlere neden ara verildi? - Resim: 3

Güzel oyuncuya eski dizisi “Arka Sokaklar”ın 45 gün çekimlerine ara verdiği hatırlatıldı. 

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Yüsra Geyik'ten Arka Sokaklar açıklaması: Çekimlere neden ara verildi? - Resim: 4

Geyik “Konuyla ilgili bir bilgim yok ama umarım hayırlı bir şekilde geri dönerler. 17 sezonluk bir iş bu… Pat diye bitecek bir iş değil, reytingleri de gayet güzel… 

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