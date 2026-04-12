Yüz nakli olan Didem Ceran son halini paylaştı: ''Bebeksiliğim yapay zeka değil''
Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği yüz nakli aroperasyonunun dından ''Bebeksiliğim yapay zeka değil'' diyerek son halini paylaştı.
2006 yılında Oryantal Star, 2011 yılında ise Survivor yarışmasıyla adını duyuran Didem Ceran, değişimde sınır tanımadı. Yüz nakli için Güney Kore'yi tercih eden ünlü isim, iyileşme sürecinin ardından paylaştığı videoyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
''Bebeksiliğim yapay zeka değil" diyerek son halini paylaşan Didem Ceran şunları söyledi:
Videonun ilk karelerinde gördüğünüz görüntüler ameliyat öncesi yüzümün yakın plan kayıtları. Ardından gelen sahneler ise ameliyat sonrası After çekimleri. Özellikle önden, yan profil ve hafif alt açıyla çektim. Çünkü yüzdeki değişim en net; çene hattında, boyun geçişinde, orta yüzde ve göz çevresinde bu açılarda okunur.
Ve evet, videoda gördüğünüz yorum ekran görüntülerini de özellikle kullandım. Onları boşuna ameliyat sonrası görüntülerimin üstüne yerleştirmedim. Çünkü bir kadın yüzüyle ilgili karar verdiği anda herkes kendinde söz hakkı buluyor. “Keşke yaptırmasaydın.” “Böyle daha kötü olmuş.” “Bu yaştan sonra normal.” “Gerçeği değiştiremezsin.” Oysa burada asıl teşhir edilen şey yüzüm değil. Kadınların yaş almasına izin verip, yaşını yönetmesine izin vermeyen bakış açısı.
Bilimsel olarak yaşla birlikte orta yüz yağ pedleri aşağı iner, göz altı desteği azalır, ağız kenarları düşer, mandibular hat dediğimiz çene konturu yumuşar. Bu yüzden kadınların çoğu kamerayı yukarıdan tutar. Çünkü üst açı alt yüzü daha dar, daha gergin, daha “genç” gösterir. Ben ise ameliyat sonrası After çekimlerimde özellikle daha dürüst açılar kullandım. Çünkü mesele filtreli güzellik değil. Mesele, anatomik değişimi optik hile olmadan göstermek.