Yüz nakli olan Didem Ceran son halini paylaştı: ''Bebeksiliğim yapay zeka değil''

Bilimsel olarak yaşla birlikte orta yüz yağ pedleri aşağı iner, göz altı desteği azalır, ağız kenarları düşer, mandibular hat dediğimiz çene konturu yumuşar. Bu yüzden kadınların çoğu kamerayı yukarıdan tutar. Çünkü üst açı alt yüzü daha dar, daha gergin, daha “genç” gösterir. Ben ise ameliyat sonrası After çekimlerimde özellikle daha dürüst açılar kullandım. Çünkü mesele filtreli güzellik değil. Mesele, anatomik değişimi optik hile olmadan göstermek.