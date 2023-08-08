Yüzen residans Türkiye'de... Görenlerin göz bebeklerine sığmadı!

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates'in 'Lana' isimli yat, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sezon başında Bodrum'a geldi. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Lana isimli yat, Bodrum açıklarına demirledi. 200 milyon dolar değerindeki yatın haftalık kirasının 1.8 milyon avro olarak olduğu ifade ediliyor.