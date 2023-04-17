Yüzüne estetik yaptıran Ebru Polat son görüntüsüyle şaşırttı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, 3 ayrı estetik operasyon geçirdi. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Polat'ın değişimi şaşırttı.
Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, bu sefer estetikleriyle gündem oldu.
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3 kez bıçak altına yattığını söyleyen Ebru Polat'ın son hali şaşırttı.
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3.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan güzel şarkıcı, yüzüne yaptırdığı estetikleri tek tek saydı.
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Polat, bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptığını belirtti.
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