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  4. Yüzüne estetik yaptıran Ebru Polat son görüntüsüyle şaşırttı

Yüzüne estetik yaptıran Ebru Polat son görüntüsüyle şaşırttı

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, 3 ayrı estetik operasyon geçirdi. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Polat'ın değişimi şaşırttı.

Yüzüne estetik yaptıran Ebru Polat son görüntüsüyle şaşırttı - Resim: 1

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, bu sefer estetikleriyle gündem oldu. 

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Yüzüne estetik yaptıran Ebru Polat son görüntüsüyle şaşırttı - Resim: 2

3 kez bıçak altına yattığını söyleyen Ebru Polat'ın son hali şaşırttı. 

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Yüzüne estetik yaptıran Ebru Polat son görüntüsüyle şaşırttı - Resim: 3

3.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan güzel şarkıcı, yüzüne yaptırdığı estetikleri tek tek saydı.

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Yüzüne estetik yaptıran Ebru Polat son görüntüsüyle şaşırttı - Resim: 4

Polat,  bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptığını belirtti. 

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