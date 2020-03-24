Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

Zalim İstanbul dizisinde Agah karakterine hayat veren Fikret Kuşkan özel hayatıyla mercek altına alındı. Fikret Kuşkan hakkında en çok araştırma yapan sevenleri usta oyuncunun bir dönem kendisi gibi bir oyuncuyla evli olduğunu görünce inanamadı. İşte Fikret Kuşkan'ın eski eşi…