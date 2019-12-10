Zalim İstanbul'un Ceren'i sosyal medyayı salladı
Zalim İstanbul dizisinin Ceren'i Bahar Şahin, son bölümdeki performansıyla sosyal medyayı salladı. Binlerce övgü mesajı alan Şahin, Twitter gündemine oturdu.
2. sezonuyla devam eden Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, son bölümdeki başarılı oyunculuğuyla övgü yağmuruna tutuldu. Twitter'da kısa sürede TT oldu.
Daha önce bekaret sahnesiyle çok konuşulan Ceren'in, Şeniz'in planı doğrultusunda bebeğini kaybettiği sahneler izleyiciyi derinden etkiledi.
Ceren'in bebeğini kaybetmesine üzülen izleyiciler, ağlamasını da gerçekçi bulduklarını belirten yorumlarda bulundu. Bahar Şahin'in çok başarılı performans sergilediğini belirten izleyiciler, "Acısını yüzünde hissettik, resmen efsaneydi Bahar Şahin" yorumu yaptı.