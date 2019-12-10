Zalim İstanbul'un Ceren'i sosyal medyayı salladı

Ceren'in bebeğini kaybetmesine üzülen izleyiciler, ağlamasını da gerçekçi bulduklarını belirten yorumlarda bulundu. Bahar Şahin'in çok başarılı performans sergilediğini belirten izleyiciler, "Acısını yüzünde hissettik, resmen efsaneydi Bahar Şahin" yorumu yaptı.



