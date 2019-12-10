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  3. 10 Aralık 2019 10:23

Zalim İstanbul'un Ceren'i sosyal medyayı salladı

Zalim İstanbul dizisinin Ceren'i Bahar Şahin, son bölümdeki performansıyla sosyal medyayı salladı. Binlerce övgü mesajı alan Şahin, Twitter gündemine oturdu.

Zalim İstanbul'un Ceren'i sosyal medyayı salladı

2. sezonuyla devam eden Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, son bölümdeki başarılı oyunculuğuyla övgü yağmuruna tutuldu. Twitter'da kısa sürede TT oldu.

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Zalim İstanbul'un Ceren'i sosyal medyayı salladı

Daha önce bekaret sahnesiyle çok konuşulan Ceren'in, Şeniz'in planı doğrultusunda bebeğini kaybettiği sahneler izleyiciyi derinden etkiledi.

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Zalim İstanbul'un Ceren'i sosyal medyayı salladı

Ceren'in bebeğini kaybetmesine üzülen izleyiciler, ağlamasını da gerçekçi bulduklarını belirten yorumlarda bulundu. Bahar Şahin'in çok başarılı performans sergilediğini belirten izleyiciler, "Acısını yüzünde hissettik, resmen efsaneydi Bahar Şahin" yorumu yaptı.

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Zalim İstanbul'un Ceren'i sosyal medyayı salladı

İşte Bahar Şahin'in oyunculuğunu öven o tweetler...

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