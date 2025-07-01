Zehra Güneş ve İrem Güneş'in düğün şıklığı göz kamaştırdı
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş, düğünde çekildikleri kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. İki kardeşin düğün şıklığı göz kamaştırdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, hem sahadaki performansı hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
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Güzelliği ve tarzıyla da dikkat çeken başarılı voleybolcu, son olarak kardeşi İrem Güneş ile birlikte katıldığı bir düğünde objektiflere takıldı.
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Milli voleybolcu Zehra Güneş ve kendisi gibi voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş’in düğün şıklıkları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Abla kardeşin birlikte verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerden "Aynısınız", "Muhteşem görünüyorsunuz", "Güneş kardeşler çok güzelsiniz" gibi yorumlar yağdı.
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Öte yandan Zehra Güneş, geçtiğimiz dönemde servetiyle de gündeme gelmişti.
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