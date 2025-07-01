Zehra Güneş ve İrem Güneş'in düğün şıklığı göz kamaştırdı

Milli voleybolcu Zehra Güneş ve kendisi gibi voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş’in düğün şıklıkları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Abla kardeşin birlikte verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerden "Aynısınız", "Muhteşem görünüyorsunuz", "Güneş kardeşler çok güzelsiniz" gibi yorumlar yağdı.