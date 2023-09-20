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Zehra Güneş'in bu pozlarını gören ünlü oyuncuya benzetti

A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı, Filenin Sultanı Zehra Güneş, verdiği pozlarla olay oldu. Güzel voleybolcumuzun fotoğraflarını gören Zehra Güneş'i ünlü oyuncuya benzetti.

Zehra Güneş'in bu pozlarını gören ünlü oyuncuya benzetti - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyeriyle takdir topluyor. Güneş aynı zamanda Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla da ilgi odağı oluyor.

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Zehra Güneş'in bu pozlarını gören ünlü oyuncuya benzetti - Resim: 2

Elle dergisine özel poz veren Zehra Güneş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Zehra Güneş'in bu pozlarını gören ünlü oyuncuya benzetti - Resim: 3

İşte Zehra Güneş'in o pozlar...

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Zehra Güneş'in bu pozlarını gören ünlü oyuncuya benzetti - Resim: 4
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