Zehra Güneş'in bu pozlarını gören ünlü oyuncuya benzetti
A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı, Filenin Sultanı Zehra Güneş, verdiği pozlarla olay oldu. Güzel voleybolcumuzun fotoğraflarını gören Zehra Güneş'i ünlü oyuncuya benzetti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyeriyle takdir topluyor. Güneş aynı zamanda Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla da ilgi odağı oluyor.
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Elle dergisine özel poz veren Zehra Güneş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
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İşte Zehra Güneş'in o pozlar...
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