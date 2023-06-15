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  4. Zehra Güneş'in havuz başı tatil pozları baş döndürdü

Zehra Güneş'in havuz başı tatil pozları baş döndürdü

Türk voleybolunun sevilen isimlerinden biri olan Zehra Güneş yaz tatiline çıktı. Havuz başından bikinili pozlarını paylaşan güzel voleybolcuya sosyal medyadan beğeni yağdı.

Zehra Güneş'in havuz başı tatil pozları baş döndürdü - Resim: 1

Zehra Güneş hem başarılı kariyeriyle hem de dikkat çekici güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

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Zehra Güneş'in havuz başı tatil pozları baş döndürdü - Resim: 2

Vakıfbank SK formasını terleten Zehra Güneş, aynı zamanda A Milli Voleybol Takımı'nda da üstün performansıyla göz dolduruyor.

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Zehra Güneş'in havuz başı tatil pozları baş döndürdü - Resim: 3

Başarılarıyla ve özel hayatıyla da adından söz ettiren Zehra Güneş tatilde stres attı.

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Zehra Güneş'in havuz başı tatil pozları baş döndürdü - Resim: 4

Voleybolcu tatilde güneşin ve denizin tadını çıkarırken havuzu da pas geçmedi. Zehra Güneş havuzdan pozlarını paylaştı.

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